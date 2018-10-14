رجل عن تطليق زوجته: ” تحولت لمدمنة مخدرات وفاتحة البيت ديسكو “

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على رفع دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لتطليقها؛ وذلك بعد تغير أسلوبها بعد الزواج، مشيرًا إلى أنها أصبحت تتعاطى المخدرات.

وبالتطرق للتفاصيل، طلبت الزوجة بعد إنجابها أن تُقيم بمنزل أسرتها؛ لتساعد والدتها المريضة، ومن هنا بدأت المشكلة حيث تعرفت على أصدقاء السوء؛ لتتحول إلى مدمنة مخدرات.

وبعد علم الزوج، طلب من زوجته الرجوع إلى المنزل، إلا أنها لم تتوقف عن أعمالها، حيث استغلت ذهاب زوجها إلى العمل؛ لاستضافة إحدى صديقتها ليتناولان المخدرات.

ليقابل الزوج ذات مرة خلال عودته من عمله أحد جيرانه يشكو له زوجته قائلاً: ” ما ينفعش كده مراتك فاتحة البيت ديسكو أغاني على الآخر وبتشرب سجاير في البلكونة ” ، ليقرر الزوج التوجه لمحكمة الأسرة لتطليق زوجته.