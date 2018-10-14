الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم، أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس ” الدكتور فيصل بن سعد الشثري الذي قدم للسلام على سموه .
واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح من الدكتور الشثري عن آخر أعمال اللجنة في مكافحة آفة المخدرات والبرامج التطويرية في عمل اللجنة واستراتيجيتها التوعوية .
وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود القائمين في ” نبراس ” مؤكداً أهميتهم في التصدي لهذه الآفة الخطيرة على الوطن وأبنائه .
اترك تعليقاً