الأمير فيصل بن بندر يستقبل أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه في قصر الحكم اليوم، أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ” نبراس ” الدكتور فيصل بن سعد الشثري الذي قدم للسلام على سموه .

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح من الدكتور الشثري عن آخر أعمال اللجنة في مكافحة آفة المخدرات والبرامج التطويرية في عمل اللجنة واستراتيجيتها التوعوية .

وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود القائمين في ” نبراس ” مؤكداً أهميتهم في التصدي لهذه الآفة الخطيرة على الوطن وأبنائه . ‏