غدا.. انطلاق فعاليات الملتقى الأول للإسكان والإسكان التعاوني الدولي برعاية أمير الرياض

سعيد العجل(صدى):

أكد الدكتور محمد بن مسعود القحطاني رئيس اللجنة العلمية لملتقي الإسكان والإسكان التعاوني الدولي ان الخطوات التحضيرية لإطلاق فعاليات الملتقى تمت وفق ما خطط لها، حيث أقرت اللجنة العلمية وبشكل نهائي مكونات البرنامج العلمي لمحاور الجلسات العلمية وورش العمل وجدول البرنامج الزمني واعتمدت أسماء رؤساء الجلسات والمتحدثين البالغ عددهم 35 متحدثا من الخبراء والأكاديميين من داخل وخارج المملكة.

وقال الدكتور القحطاني خلال اجتماع اللجنة العلمية النهائي الذي عقده يوم أمس بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الدكتور عجلان بن محمد الشهري والدكتور عبد الرحمن العريني والدكتور شباب بن عويض الحارثي: “أن فعاليات الملتقى والمعرض المصاحب ستنطلق مساء غدا الأثنين .

برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض الرئيس الفخري للجمعية التعاونية للإسكان بالرياض وبشراكة استراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاسكان ومجلس الجمعيات التعاونية بالإضافة الى البنك الاسلامي للتنمية.

وعن حفل الافتتاح اوضح رئيس اللجنة العلمية أن فعاليات الملتقى ستشهد على مدار ثلاثة أيام عقد تسع جلسات علمية، الى جانب حلقة نقاش واحدة وثلاث ورش عمل تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاسكان، ومجلس الجمعيات التعاونية، موضحا ان فعاليات اليوم الأول

ستشهد مراسم حفل الافتتاح وعقد الجلسة الافتتاحية (الجلسة الأولى) برئاسة صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود عضو مجلس الشورى، وبمشاركة معالى الاستاذ عصام بن حمد المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، والاستاذ همام بن ناصر بن جريد المشرف العام على الاسكان التنموي في وزارة الاسكان، والدكتور عبدالله بن سعيد بن كدمان رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة.

وأضاف الدكتور القحطاني: “أن فعاليات اليوم الثاني ( الثلاثاء ) ستشهد عقد أربع جلسات علمية وحلقة نقاش، حيث تتناول الجلسة الصباحية محور: “مقومات نجاح الاسكان والاسكان التعاوني”، برئاسة الاستاذ عبد العزيز الهدلق عضو مجلس الشوري السابق، ومشاركة الدكتور عبد الله القاضي، وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع، والاستاذ عبد الله الوابلي رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية السابق، والاستاذ وليد النوح رئيس تنفيذي لشركة حفظ الثروات القابضة، والاستاذ عبد الله المحمدي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكة المكرمة، فيما تتناول الجلسة الثالثة محور: “نماذج وتجارب تعاونية سعودية رائدة، برئاسة الدكتور عمر بن سليمان العجاجي نائب رئيس الاتحاد العربي للإدارة، ويتحدث فيها الأستاذ عبدالله عواض الحمراني رئيس جمعية زادكم التعاونية الاستهلاكية، الاستاذة هند بنت مياح الحربي مدير عام جمعية حرفة التعاونية، المحامي عبد الله بن منصور الجطيلي رئيس جمعية عنيزة التعاونية الاستهلاكية.

وعن الجلسة الرايعة قال رئيس اللجنة العلمية ان الجلسة الرابعة تتناول محور: ” واقع ومستقبل الاسكان والاسكان التعاوني في ظل رؤية المملكة 2030″، ويترأس الجلسة الدكتور ناصر التويم رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنسوبي جامعة الملك سعود، ويتحدث فيها كل من الدكتور توفيق السويلم مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية مستشارون اقتصاديون، الدكتور وليد الزامل رئيس وحدة أبحاث الاسكان السعودي أستاذ مساعد في قسم التخطيط العمراني – كلية العمارة والتخطيط – جامعة الملك سعود، المهندس مشاري بن فهد الجويره مدير عام إدارة التنمية والتطوع والمشرف على مبادرة الاسكان التعاوني بوزارة الاسكان، فيما تتناول الجلسة الخامسة محور: الفرص والتحديات التي يواجهها الاسكان والاسكان التعاوني, ويترأس الجلسة عبد العزيز الأحمدي مستشار وعضو مجلس الأعمال المغربي السعودي، ويتحدث فيها الاستاذ خالد بن عبد العزيز المهيدب محامي ومستشار قانوني متفرغ، والاستاذة ازدهار أحمد علاف مستشارة وإعلامية سعودية سفيرة جمعية الأيادي الحرفية.

وأشار الى أن حلقة النقاش الأولى ستكون تحت عنوان: مشروعات وبرامج الاسكان والاسكان التعاوني: التحديات والحلول، حيث يتولى ادارة الحوار المستشار الاقتصادي الدكتور سليمان الطفيل، رئيس مجلس إدارة شركة دلائل الأعمال العقارية، بمشاركة الاستاذ سلمان بن عبد الله بن سعيدان الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان بن عبد الله بن سعيدان للعقارات، والدكتور ماجد عطا الله الشمروخ مدير عام شركة أرمس للتجارة والاستثمار، والدكتور أمير العلوان استاذ التخطيط الحضري المشارك.

وأكد رئيس اللجنة العلمية للملتقى ان وزارة الاسكان ستعقد ورشة عمل تحت عنوان: جمعيات الاسكان التعاوني، يتحدث فيها المهندس مشاري فهد الجويره، مدير عام إدارة التنمية والتطوع والمشرف على مبادرة الاسكان التعاوني بوزارة الاسكان، ومشاركة الاستاذ محمد بن عمر العيد مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة الاسكان.

واستعرض الدكتور محمد القحطاني في حديثه فعاليات اليوم الثالث وهو اليوم الختامي للملتقى مبينا أن الجلسة السادسة ستتناول المحور: “التجارب الاقليمية والعالمية في الاسكان التعاوني”، ويرأس الجلسة الدكتور المهندس خالد بن محمد الصقر الرئيس التنفيذي لشركة اوراك القابضة، ويتحدث فيها الدكتور المهندس حسام الدين مصطفي رزق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان (مصر)، الاستاذ شريف قوعيش أستاذ بجامعة مستغانم – عبد الحميد بن باديس- (الجزائر)، الدكتور محمد العادل رئيس الجمعية التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي (تاسكا) بأنقرة – تركيا، والدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة الرياض، فيما تتناول الجلسة السابعة محور: “تمويل الاسكان والاسكان التعاوني”، ويترأس الجلسة الاستاذ سعد الوابل، ويتحدث فيها الدكتور أحمد الشثري عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، والمهندس محمد حسن القرمازي أخصائي أول استثمارات الأوقاف ادارة تطوير القطاع المالي الاسلامي – البنك الاسلامي للتنمية، الدكتور حاتم أحمد جعفر، وكيل وزارة – رئيس قطاع متابعة وتقويم اداء قطاعات الاقتصاد بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، والاستاذ فهد بن معتوق شلبي من كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود بالرياض والمستشار بمكتب إعمار الهندسي.

وبين رئيس اللجنة العلمية ان الجلسة الثامنة تتناول محور: “تقنيات وتطوير البناء والتشييد”، برئاسة الدكتور المهندس بدر بن إبراهيم بن سعيدان العضو المنتدب لشركة آل سعيدان للعقارات، ويتحدث فيها الدكتور هاني حسن فتياني مدير شركة خاصة بتطوير الاعمال، المهندس محمد الريس مدير شركة GRC، الاستاذ سلطان بن منصور القحطاني أخصائي العمليات والتخطيط سابك – (موطن الابتكارTM)، فيما تتناول الجلسة التاسعة محور: “حلول تخطيطية وتقنية لمشكلة الاسكان” برئاسة الدكتور المهندس خالد بن سكيت السكيت، رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية لعلوم العقار استاذ التخطيط العمراني والتطوير العقاري بجامعة الملك سعود، ويتحدث فيها المهندس أحمد بن عطا أبو حوسة نائب مدير إدارة المشاريع الكبرى بوزارة الاسكان، والاستاذ حمد بن عبد العزيز آل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة الخزف، والاستاذ ممدوح الشرهان الرئيس التنفيذي للشركة العقارية.

وأكد الدكتور محمد القحطاني ان فعاليات اليوم الثالث ستشهد عقد ورشة عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت عنوان: ” الجمعيات التعاونية بالمملكة واقعها وآفاق تطويرها”، يتحدث فيها الاستاذ عبد الله بن يحي الشهري مدير الادارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يعقد مجلس الجمعيات التعاونية ورشة عمل بعنوان” نظرة على التعاونيات بمختلف أنشطتها” يتحدث فيها المهندس خالد عبد المحسن الباتع أمين المال، عضو مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بالمملكة.