احتفال نجوم الأرجنتين والبرازيل بسوبر كلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

احتفل نجوم البرازيل والأرجنتين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بمشاركتهم في بطولة ” سوبر كلاسيكو ” الودية المقامة في المملكة في جدة والرياض، بصحبة الأخضر ومنتخب العراق.

وأبدى جابرييل خيسوس مهاجم المنتخب البرازيلي، حماسًا كبيرًا مع بقية لاعبي السامبا، خلال إحدى التدريبات قبل مواجهة ” الأخضر ” التي حسمها فريقه بالفوز بهدفين دون رد؛ فيما نشر نيمار دا سيلفا مقطعًا مصورًا عبر حسابه على موقع ” تويتر ” ، لمقتطفات من الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده قبل مباراته أمام منتخبنا الوطني.

وأقدم الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف ضمن صفوف يوفنتوس، على نشر صور رفقة زملائه أثناء جولة ترفيهية قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل؛ حيث زار المنتخب الأرجنتيني قصر المصمك والمتحف الوطني في جولة صباح أمس السبت.

ومن جانبه، شارك ماورو إيكاردي مهاجم الأرجنتين وقائد إنتر ميلان، صورة وهو برفقة زملائه أيضا ولكن من داخل أرضية الملعب، عقب انتهاء إحدى الحصص التدريبية، كما غرد نيكولاس أوتاميندي مدافع المنتخب الأرجنتيني، صورة مع بقية لاعبي ” التانجو ” وكتب عليها ” الفريق الفائز ” .