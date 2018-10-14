التحالف يعلن تدمير مركبات ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

دمر تحالف دعم الشرعية مركبات ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية ولم تتوقف أدخنة القذائف والصواريخ طوال تنفيذ العملية الهجومية على مواقع الحوثيين، كما استعاد الجيش اليمني الجبال والمرتفعات التي كانت مواقع استراتيجية لميليشيات الحوثي.

ونفذت مديرية باقم عمليات هجومية عبر 3 محاور، أهمها قبالة جبال أبواب الحديد، وتمركز عدد من قناصة الجيش اليمني للتعامل مع قناصة الحوثيين وعيار الـ23 المضاد للطائرات، كانت نيرانه باتجاه مواقع الميليشيات.