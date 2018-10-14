” لوكاكو ” يكشف عن رغبته في اللعب بالدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

اعترف مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البلجيكي روميلو لوكاكو، برغبته في اللعب بالدوري الإيطالي، معتبرًا أن يوفنتوس الإيطالي واحدًا من أفضل 3 فرق في أوروبا.

وأكد “لوكاكو ” أن يوفنتوس يصبح أقوى كل عام ويمتلك مشروعًا رائعًا، حيث لديهم مدرب رائع ولاعبين غير عاديين في كل مركز من خطوط الفريق.

وقال في تصريحات له ” هناك كريستيانو رونالدو، كما يبرز أيضًا باولو ديبالا المثير للاهتمام والذي يتحسن ويزداد قوة.. أحب كذلك دوغلاس كوستا.. إنه استثنائي “.

وحول إمكانية انتقاله إلى الدوري الإيطالي يومًا ما حيث يلعب أخيه جوردان لوكاكو، قال ” لوكاكو “: ” لم لا؟ آمل أن يحدث هذا “.