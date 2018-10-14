بالصور.. ” نجمة ” تبيع العطور في الشوارع و تشعل مواقع التواصل

عادل الحربي(صدى):

تحدت شابة تدعى نجمة الظروف من أجل إكمال دراستها والاعتماد على نفسها في التحصيل الدراسي كي لا تكون عبئا ثقيلا على والديها.

واستأنفت نجمة العمل من خلال بيع العطور في الشوارع لتجميع الرسوم الدراسية الخاصة بالجامعة.

وأشعلت قصة كفاح نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مما جعلهم يدشنون وسما يحمل عنوان ” طموحي عنان السماء ” لتشجيع نجمة على مواصلة رحلتها من أجل إكمال دراستها للوصول إلى هدفها المنشود.

وعلق مغرد:” الله يوفقك يارب وتجي تبشرينا بتحقيق حلمك ” ، بينما عقب مغرد آخر، قائلا: ” عمري تجنني احب اللي عندهم اصرار وما توقفهم الضروف الله يفتح لك ابواب رزقه وتصيري دكتوره بذي الجامعه ياربّ ” .