مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 264.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7266.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 251 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 164 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 7 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 179 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات, والسعودي الفرنسي, وسامبا, وبنيان ريت, والراجحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المصافي, واللجين, وشمس, ورعاية, والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 10%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, وكيان السعودية, والإنماء, وسابك, والجزيرة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, والراجحي, والإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 33.99 نقطة ليقفل عند مستوى 2396.74 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.7 مليار ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 107 آلاف سهم تقاسمتها 120 صفقة.