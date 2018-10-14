” القحطاني ” : نرفض أي تهديدات ومواقفنا راسخة

نايف السالم(صدى):

أكد سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي، رفض المملكة لأي تهديدات أوضغوطات سياسية.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” نرفض أي تهديدات أوضغوطات سياسية ، مواقفنا راسخة ومكانتنا واضحة، وتلك المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال ” .

وكان مصدر مسؤول قد أكد سابقًا أن المملكة أعلنت عن رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة.

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