مواطنون يؤكدون ثقتهم في ولي العهد: كلنا دون محمد بن سلمان
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا على ” تويتر ” حمل اسم ” كلنا ثقة في محمد بن سلمان ” الذي تصدر الأعلى تفاعلًا، وآخر يحمل عنوان ” السعوديون صف واحد مع قيادته ” ؛ ليؤكدون على ثقتهم في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووقوفهم مع المملكة دائمًا؛ مثمنين ما يبذله في سبيل رفعة المملكة وتحقيق التقدم والتطور.
وقال مغرد: ” يا بلادي واصلي والله معاك.. واصلي واحنا وراك.. واصلي والله يحميك إله العالمين ” ؛ فيما أضاف حساب يحمل اسم ” محمد ” قائلًا: ” وفقك الله وسدد خطاك لما فيه خير البلاد والعباد ورزقك الله البطانة الصالحة. ”
وأوضح مغرد باسم ” خالد المحلبدي ” : ” لا يتكلم كثيرًا لكنه إذا تكلم أسكت الجميع،، حفظه الله ورعاه..” ؛ فيما قال سالم الحارثي: ” كلنا دون محمد بن سلمان وهذه الحملة الإعلامية ضده لن تزيدنا إلا حباً وولاءً له، وسيتأكد الأقزام قريبًا أنهم ليسوا ندًا له حتى لو كانوا مجتمعين. ”
وتابع المغرد ” يحيى ” : ” كلنا تحت امرك وشورك ياسيدي اضرب بِنَا الأرض والبحر وكل خوان ” ؛ بينما استطرد حساب ” وطني ” معلقًا: ” لك وقفنا يا أبو سلمان احترام .. وشاشوا رجال المغانم والغنايم. ”
وأضاف حساب آخر: ” ثقتنا بك لا حدود لها وطموحنا معك الى عنان السماء.. ونحنُ ندرك كل مايحاك ضدنا من أعدائنا ولكن أملنا بالله وثقتنا كبيرة في قيادتنا ” ، فيما قالت الصحفية سارة دندراوي: ” ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال.. واثقون ولا تهتز ثقتنا في قادتنا وبلادنا، موقفنا راسخ خلف القيادة وأمام كل ما يمس بلادنا حفظها الله.. “
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35682 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا دون محمدبن سلمان
وكلنا محمدبن سلمان😘😘😘
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2147 ] نشر منذ 1 ساعة
ستظل بلادنا تسير من مجد لمجد
بقيادة حكيمة حبانا الله بها
وكل متربص في فية التراب
والله لو خاضو بنا البحر او الصحاري والقفار
ما تخلف منا رجل واحد كلنا سلمان وكلنا محمد
يحي الشديدي تبوك[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله مملكتنا الحبيبة وقائدنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد نقول للاعداء هذالبلد المبارك نقول لهم السعودية خط احمر من يتجاوزه يلقي مصيره كلنا فداء للوطن صغير وكبير
عبدالعزيز بن حمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 52 دقيقة
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56013 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يحمي حكامنا من كيد كل كائد وحسد كل حاسد وحقد كل حاقد ,, آمين ,,
,, كلنا سلمان وابناء سلمان وكلنا يد بيد مع الأسرة الحاكمة الكريمه ,, ادامهم الله ,,
عيد شاكر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يجيب العواقب سليمه