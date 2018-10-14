مواطنون يؤكدون ثقتهم في ولي العهد: كلنا دون محمد بن سلمان

الرياض(صدى):

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاجًا على ” تويتر ” حمل اسم ” كلنا ثقة في محمد بن سلمان ” الذي تصدر الأعلى تفاعلًا، وآخر يحمل عنوان ” السعوديون صف واحد مع قيادته ” ؛ ليؤكدون على ثقتهم في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووقوفهم مع المملكة دائمًا؛ مثمنين ما يبذله في سبيل رفعة المملكة وتحقيق التقدم والتطور.

وقال مغرد: ” يا بلادي واصلي والله معاك.. واصلي واحنا وراك.. واصلي والله يحميك إله العالمين ” ؛ فيما أضاف حساب يحمل اسم ” محمد ” قائلًا: ” وفقك الله وسدد خطاك لما فيه خير البلاد والعباد ورزقك الله البطانة الصالحة. ”

وأوضح مغرد باسم ” خالد المحلبدي ” : ” لا يتكلم كثيرًا لكنه إذا تكلم أسكت الجميع،، حفظه الله ورعاه..” ؛ فيما قال سالم الحارثي: ” كلنا دون محمد بن سلمان وهذه الحملة الإعلامية ضده لن تزيدنا إلا حباً وولاءً له، وسيتأكد الأقزام قريبًا أنهم ليسوا ندًا له حتى لو كانوا مجتمعين. ”

وتابع المغرد ” يحيى ” : ” كلنا تحت امرك وشورك ياسيدي اضرب بِنَا الأرض والبحر وكل خوان ” ؛ بينما استطرد حساب ” وطني ” معلقًا: ” لك وقفنا يا أبو سلمان احترام .. وشاشوا رجال المغانم والغنايم. ”

وأضاف حساب آخر: ” ثقتنا بك لا حدود لها وطموحنا معك الى عنان السماء.. ونحنُ ندرك كل مايحاك ضدنا من أعدائنا ولكن أملنا بالله وثقتنا كبيرة في قيادتنا ” ، فيما قالت الصحفية سارة دندراوي: ” ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال.. واثقون ولا تهتز ثقتنا في قادتنا وبلادنا، موقفنا راسخ خلف القيادة وأمام كل ما يمس بلادنا حفظها الله.. “