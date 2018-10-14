بالصور.. ” اللهيبي ” يدشن الرابط الإلكتروني لبطاقات شكر المعلمين بتعليم الطائف

بدرية المالكي (صدى):

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن الاحتفاء بالمعلم ما هو إلا تقديرًا لمكانته الكبيرة، عادًا هذه المناسبة فرصة مثالية ولائقة تتيح للمجتمعات الدولية الاحتفال به والاحتفاء بعطاءاته الكبيرة والعظيمة كما يجب، ونوه اللهيبي بدور المعلم الأساسي في إيقاظ الطاقات الكامنة لدى طلابه، وتعزيز قدراتهم على طلب العلم والمعرفة وتحصيله، ونشر قيمه والامتثال لها في تعاملاتهم .

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بمناسبة احتفال الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم العالمي للمعلم، والذي نظمته الشؤون المدرسية ممثلة في إدارة شؤون المعلمين بحضور مساعديه للشؤون المدرسية والتعليمية للبنين والبنات وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين، وأكثر من 500 معلم ومعلمة، حيث دعا اللهيبي المعلمين والمعلمات إلى أن يفتخروا ويعتزوا برسالتهم السامية والتي لا يوازيها رسالة لما لها من عظيم الأجر والمثوبة والأثر الكبير في المجتمع، لما يمثله من مكانة عظيمة، ودور قيمي وتربوي، مقدمًا شكره للمساعد للشؤون المدرسية محمد بن عامر النفيعي ولإدارة شؤون المعلمين على هذه البادرة في الاحتفال بالمعلمين، ولجميع الإدارات المشاركة في الاحتفال (بنين وبنات) .

وقد اشتملت فقرات الحفل على كلمة المعلمين ألقاها المعلم حامد المالكي، ثم عرض مرئي بعنوان لك شكري نال على استحسان الحضور، بعدها دشن اللهيبي موقع بطاقات الشكر والتقدير لجميع المعلمين والمعلمات هنا ، ثم كرم اللهيبي الراعي الرسمي للاحتفال مصنع راشد القرشي للورد الطائفي ، وفي الجانب النسائي كرمت إدارة شؤون المعلمات المساعدة للشؤون التعليمية بدرع تذكاري بهذه المناسبة، واستلم المعلمون والمعلمات الهدايا الرمزية المقدمة لتكريمهم مودعين كما استقبلوا بكل حفاوة وتكريم.