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المغامسي يشيد بخير الأمير محمد بن سلمان ووالدته

المغامسي يشيد بخير الأمير محمد بن سلمان ووالدته
نايف السالم(صدى):

اشاد إمام و خطيب مشجد قباء بالمدينة المنورة صالح بن عواد المغامسي بالمجهود الذي يبذله ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، والدته الكريمة ، تجاه المحتاجين و محدودي الدخل.

وأكد أن أفضل الأعمال أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصدقة على الفقراء والمحتاجين , وهي دليل على صحة إيمان العبد بربه ، كما أقسم ثلاثاَ انه أنفق على يديه على الفقراء من صدقات ولاة القادة .

وحث المغامسي الأغنياء على التصدق للفقراء و أن لا فرق بينهما ، مؤكداَ كلامه بآيه قرأنية ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا).


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