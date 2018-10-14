المغامسي يشيد بخير الأمير محمد بن سلمان ووالدته

نايف السالم(صدى):

اشاد إمام و خطيب مشجد قباء بالمدينة المنورة صالح بن عواد المغامسي بالمجهود الذي يبذله ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، والدته الكريمة ، تجاه المحتاجين و محدودي الدخل.

وأكد أن أفضل الأعمال أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصدقة على الفقراء والمحتاجين , وهي دليل على صحة إيمان العبد بربه ، كما أقسم ثلاثاَ انه أنفق على يديه على الفقراء من صدقات ولاة القادة .

وحث المغامسي الأغنياء على التصدق للفقراء و أن لا فرق بينهما ، مؤكداَ كلامه بآيه قرأنية ( وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا).