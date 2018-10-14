أمير الشمالية يلتقي أعضاء المجالس المحلية في المحافظات

محمد السعران(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بمكتب سموّه في الإمارة اليوم، أعضاء المجالس المحلية في محافظات رفحاء وطريف والعويقيلة .

ورحب سموه في بداية اللقاء, بأعضاء المجالس المحلية, مؤكداً أهمية دور هذه المجالس في العملية التنموية، وتفعيل دورها بالرفع للجهات ذات الاختصاص عن احتياجات المنطقة لخدمة أهالي المحافظة, كما أكد سموه دور المجالس المحلية في رصد احتياجات المحافظات ومراكزها وقراها، وترتيب الأولويات، وتقديم الاقتراحات، ومتابعة سير المشاريع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك رفع مستوى الخدمات، وتحديد الاحتياجات واقتراح إدراجها في خطط التنمية، وكذلك تحديد المشروعات النافعة حسب أولوياتها ودراسة المخططات التنظيمية ومتابعة تنفيذها .

كما أكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز , أن المجالس المحلية تعد توجها حكوميا فاعلا في إشراك المواطن في الرأي والمشورة والمقترح وصولا للهدف الأهم وهو الرقي بالمحافظات تنمويا ومعالجة المعوقات .

وشدد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على أهمية إدراك جميع أعضاء المجالس المحلية بشكل عميق لرؤية المملكة 2030 وبرامجها ومبادراتها ومؤشراتها المهمة، مشيرا سموه إلى ضرور تقديم أفضل الخدمات للمواطن في ظل ما تحظى به المنطقة عموما من دعم لا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .