بالصور.. وفاتان و3 إصابات بسبب إبل سائبة بدولي جازان

تركي السالم(صدى):

تسببت إبل سائبة على الطريق الدولي الجديد بالقرب من مركز القوز بمحافظة صبيا في جازان، فجر اليوم الأحد، في وقوع حوادث مرورية.

وجراء عبور الإبل السائبة الطريق، ارتطمت سيارة من نوع ” هايكس ” وسيارة أخرى من نوع ” كامري ” ببعضهما، ما أسفر عن وفاتان و3 إصابات.