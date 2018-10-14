بالصور.. وفاتان و3 إصابات بسبب إبل سائبة بدولي جازان
تسببت إبل سائبة على الطريق الدولي الجديد بالقرب من مركز القوز بمحافظة صبيا في جازان، فجر اليوم الأحد، في وقوع حوادث مرورية.
وجراء عبور الإبل السائبة الطريق، ارتطمت سيارة من نوع ” هايكس ” وسيارة أخرى من نوع ” كامري ” ببعضهما، ما أسفر عن وفاتان و3 إصابات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56013 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يرحم من توفي ويحسن عزاء والديهم ، ويشفي من اصيب ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35682 ] نشر منذ 1 ساعة
طريق القوز قبل تدخل صبيا مع الدوار تاخذ يمين
بعارين قدامك ليش طاير🤔