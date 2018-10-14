” الغذاء والدواء ” تضبط 245 ألف منتج طبي وتجميلي مخالف بجدة

الرياض(صدى):

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 245 ألف جهاز ومنتج طبي وتجميلي مخالف خلال حملة تفتيشية نفذتها على عدد من مستودعات ومنافذ بيع الأجهزة والمنتجات الطبية ومنافذ بيع مواد التجميل في محافظة جدة.

وزار مفتشو الهيئة 10 مستودعات تبين أن 6 منها مخالفة، وضبطوا فيها 239617 جهازاً ومنتجاً طبياً مخالفاً.

كما فتشوا 49 منفذ بيع منتجات طبية، واتضح أن 16 منفذاً منها مخالفة، وبلغ المجموع الكلي للكميات المضبوطة فيها 2226 منتجاً طبياً مخالفاً.

وشملت الزيارات التفتيشية لمنافذ بيع منتجات تجميل 110 منافذ، بلغ عدد المخالف منها 40 منفذاً، ضُبط فيها 3129 منتجاً تجميلياً.

وتنوعت المخالفات ما بين منتجات مخالفة لاشتراطات الهيئة وأخرى منتهية الصلاحية أو مخالفة لشروط التخزين أو غير حاصلة على التراخيص أو مخالفة للبطاقة التعريفية أو غير حاصلة على شهادة إذن بالتسويق، أو غير مدرجة لدى الهيئة.

وتستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بشأن تصحيح المخالفات واستكمال إجراءات التحقيق.