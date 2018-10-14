مقابل 4 مليارات جنيه استرليني.. عائلة سعودية تعرض شراء ” مانشستر يونايتد “

ماجد محمد(صدى):

قدمت عائلة سعودية عرضًا خياليًا لمالكي ” مانشستر يونايتد ” الإنجليزي؛ لشراء جميع أسهمه.

ووفقًا للتقريرالذي نشرته صحيفة ” ديلي ستار البريطانية ” ، فإن العائلة السعودية التي وصفتها الصحيفة بـ ” الكبيرة ” ، قامت بعرض 4 مليارات جنيه استرليني؛ لشراء نادى ” مانشستر يونايتد ” .

حيث ترغب تلك العائلة في تنويع مصادرها الاقتصادية بعيدًا عن الاستثمار الرياضي في الخليج؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ” ديلي ستار ” .

يُذكر أن عائلة ” جليزرز الأمريكية ” تمتلك نادي ” مانشستر يونايتد ” الإنجليزي منذ أكثر من 13 عامًا وتحديدا منذ عام 2003.