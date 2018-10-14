زوجة ” خاشقجي ” السابقة تكشف حقيقة إدعاءات خديجة جنكيز

حمود العنزي(صدى):

خرجت الدكتورة آلاء نصيف، زوجة جمال خاشقجي السابقة، عن صمتها الذي التزمته منذ اختفاء ” خاشقجي ” ، حيث روت حكايتها مع زوجها السابق وما تعرفه عن خطيبته المزعومة ” خديجة جنكيز ” .

حيث قالت ” نصيف ” لـ ” العربية نت ” : ” كل المعارضين السعوديين لم يمسهم سوء، ولم تمتد إليهم أي يد تؤذيهم، حتى وهم خارج البلاد، هذه حقيقة منذ تأسيس البلاد ” .

أما عن خطيبة ” خاشقجي ” المزعومة، قالت زوجته السابقة: ” أنا لم أسمع بهذا الاسم مسبقًا، ولا يعلم بها أهله ولا ابنه عبدالله الذي كان معه في تركيا لمدة أسبوعين قبل اختفائه، فلو كانت خديجة في حياة جمال، سأكون أول من يعرف، لكنها أبدًا ليست في حياته ” .

وكانت عائلة ” خاشقجي ” قد رفضت مزاعم خديجة جنكيز، حيث أوضح المستشار القانوني معتصم خاشقجي آنذاك، عن العائلة ستجري تنسيقًا مع الحكومة السعودية، فيما يخصّ المواطن المفقود جمال خاشقجي، والمدعوة خديجة التي تروّج أنها خطيبة جمال ليست معروفة للعائلة.

اقرأ ايضًا: