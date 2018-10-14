بالصور.. شرطة مكة تلقي القبض على تشكيل آسيوي وإفريقي يروج للشمة

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض على تشكيل آسيوي وإفريقي، استغلّ مهنة بيع الأغنام بحراج الخضراء للترويج لمادة الشمة وبيعها لعدد من الأشخاص تختلف أعمارهم.

وفي التفاصيل، قام عدد من العمالة الآسيوية والإفريقية ببيع مادة الشمة؛ مستغلين بذلك غطاء بيع الأغنام في حراج الأغنام بالخضراء لتمرير بضاعتهم.

رصدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة أربعة أشخاص يتولون إخفاء وبيع الشمة في عدد من المواقع في الحراج على أشخاص بأعمار مختلفة، وبعد الإطاحة بهم تبين أنهم من جنسية سودانية ويمنية.