نجل رجل أعمال يتناول وجبة عشاء بـ60 ألف دولار
تناول نجل رجل أعمال صيني شهير برفقة أصدقائه، وجبة عشاء باهظة الثمن في مطعم ” ذا بانكت ” في شانجهاي، الشهر الماضي، حيث وصل الكافيار الممتاز 5700 دولار والنبيذ هلام 15 ألف دولار، وحساء ذيل التمساح 2500 دولار.
ووصلت قيمة الفاتورة نحو 60 ألف دولار؛ بينما تحقق سلطات شانجهاي مع المطعم، بعدما انتشرت صور الوجبة على المواقع الاجتماعية والفاتورة التي تم أداؤها في النهاية.
وشملت الفاتورة 20 طبقًا باردًا وساخنًا ومشروبات وسجائر، بالإضافة إلى وجبة خاصة للسائق، إلى جانب رسوم الخدمة، التي قدرت بـ6000 دولار.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56013 ] نشر منذ 1 ساعة
الفسق شين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35674 ] نشر منذ 22 دقيقة
مافيها شي
لاتبخل على نفسك بشي
كل وأشرب وأستمتع أهم شي لاتسرف ولاتبذر😐