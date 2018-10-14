حيلة ذكية لـ ” مادلين طبر ” تكشف خيانة زوجها من فنانة معروفة

أماني الغامدي(صدى):

في واحدة من المواقف التي لا تحسد عليها المرأة إعترفت الفنانة اللبنانية مادلین طبر بتعرضها للخيانة من زوجها على يد زميلة وصديقة لها بالوسط الفني .

وقالت طبر في الجزء الثاني من لقائھا ببرنامج “ مع دودي ” على قناة “ النھار أنها كانت متزوجة برجل يكبرها بـ 15 عام وكانا متحابين ومتفاهمين إلى أن أخبرتها زميلة لها بأن زوجها على علاقة بأخرى في الوسط الفني .

وقالت طبر أنها استطاعت أن تضبطهما بذكاء حتى لا ينكرا الأمر وقامت بالتمثیل على زمیلتھا بعد الاتصال بھا والصراخ في التلیفون بأن منزلھا یحترق وعلیھا إخبار زوجھا بسرعة، فقامت الفنانة بتلقائیة بالصیاح على زوجھا الذي یجلس بجوارھا حتى ینقذھا وھكذا كشفتھما دون أي مجھود .

وأضافت بالطبع طلبت الطلاق ونلته وللأسف تعرضت للخيانة بعدها أكثر من مرة لأن الرجل نادرا ما یستطیع أن یظل مخلصا لامرأة واحدة ولا ینظر لغیرها