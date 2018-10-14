بحمام مشترك.. رجل يصور مئات الصور العارية بكاميرا سرية

دبي(صدى):

قام رجل آسيوي في ” دبي ” بتصوير مئات المقاطع والصور العارية بكاميرا سرية في حمام مشترك، بشقة كان يسكن فيها مع أسرة آسيوية.

وبالتطرق للتفاصيل، قام الرجل بتثبيت الكاميرا في سقف حمام مشترك بشقة يقطن فيها مع رجل وزوجته، وشقيقة الزوج وثلاث نساء أخريات، حيث التقط لهن عشرات الصور العارية.

وتم اكتشاف الأمر بعد اشتباه إحداهن في وجود كاميرا صغيرة مركبة في سقف الحمام، وعندما تفقدتها اكتشفت بالفعل أنها كاميرا، وبوضع كارت الذاكرة بالهاتف شاهدوا فيديو لإحداهن وهي تخلع ملابسها للاستحمام.

وقامت القاطنات بالشقة بتسليم الكاميرا وبطاقة الذاكرة للشرطة، وتم ضبط المتهم، واعترف أنه فعل ذلك لدوافعه الجنسية، وكان يصور يصور الرجال والنساء على السواء، ويشاهد المقاطع لاحقًا.

وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا بحبس المتهم 6 أشهر والإبعاد؛ وذلك بعد إدانته في واقعة تصوير مئات المقاطع والصور العارية بكاميرا سرية في حمام مشترك.