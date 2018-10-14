فتاه تدعي خطف شقيقتها لتمكنها من مواعدة عشيقها

مليكة فؤاد(صدى):

انتشرت شائعة غريبة بين سكان مدينة اليوسفية المغربية تفيد بأن سيارة يقودها مجهولون اختطفت شقيقتين ورحلت إلى جهه غير معروفة مما أثار الرعب بين الأهالي خوفاً على بناتهم .

في سياق متصل تمكنت الشرطة المغربية من كشف الحقيقة الغريبة و المثيرة للدهشة وهي أن الشقيقة الصغرى ” 12 ” عام زعمت خطف أختها والتي تبلغ ” 15 ” عام حتى تخفي مواعدتها لعشيقها .

وعلى الفور تم توقيف العشيقين ووضع العشيق تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها.