فتاه تدعي خطف شقيقتها لتمكنها من مواعدة عشيقها
انتشرت شائعة غريبة بين سكان مدينة اليوسفية المغربية تفيد بأن سيارة يقودها مجهولون اختطفت شقيقتين ورحلت إلى جهه غير معروفة مما أثار الرعب بين الأهالي خوفاً على بناتهم .
في سياق متصل تمكنت الشرطة المغربية من كشف الحقيقة الغريبة و المثيرة للدهشة وهي أن الشقيقة الصغرى ” 12 ” عام زعمت خطف أختها والتي تبلغ ” 15 ” عام حتى تخفي مواعدتها لعشيقها .
وعلى الفور تم توقيف العشيقين ووضع العشيق تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التغرير بقاصر وهتك عرضها.
اترك تعليقاً