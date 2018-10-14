أمانة الشرقية: غدا الاثنين نهاية استقبال طلبات تراخيص التخييم بالمتنزه البري

محمد السعران(صدى):

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن تحديد الموعد النهائي لاستقبال الطلبات الخاصة بالحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري والذي أعلنت عنه مسبقاً.

وقال المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأنه سيتم إغلاق باب التقديم على الحصول على تراخيص جديدة بنهاية يوم غد الاثنين الموافق 6/2/1440هـ، وذلك من أجل فرز الطلبات التي تم التقديم عليها خلال الأيام الماضية من خلال اللجنة المخصصة بهذا الشأن.

وأضاف الصفيان بأنه لا يتطلب من المتقدم الحضور أو زيارة الأمانة، حيث يتم التقديم ومتابعة الطلب من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة هنا من خلال الدخول على خيار خدمات الأفراد ومن ثم حجز المخيمات، لمتابعة الطلب من خلاله، فيما سيتم إرسال افادة من موقع الأمانة للمتقدم عبر رسالة نصية بحالة طلبه، وكذلك لتحديد موقع المخيم المخصص له.

وأضاف الصفيان بأن الأمانة قد حددت رسوم رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال، وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 3000ريال على أن يتم إتمام كافة هذه الإجراءات بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه.

وذكر الصفيان أن الموقع الجديد يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلو متر، ويقع تحديداً على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار، وأن مساحة المخيم الواحد تتراوح بين 1000 و 1500 متر مربع.

وشدد الصفيان على أن الآلية الجديدة التي سيتم إتباعها في الموقع الجديد ستقضي على العشوائية وستحافظ على المنظر العام من التشوه البصري.