الزمالك يوضح حقيقة التفاوض مع عمر خربين

نواف السالم(صدى):

نفي أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ما تردد بشأن التعاقد مع المهاجم السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي.

وكتب أمير مرتضى منصور على صفحته الرسمية على ” فيس بوك” : لا صحة لما تردد في بعض وسائل الاعلام بخصوص اهداء المستشار تركي آل الشيخ المهاجم الدولي عمر خربين لاعب نادي الهلال السعودي الشقيق.

فلم تحدث اي اتفاقات او مفاوضات بخصوص اللاعب السوري سواء مع المستشار تركي آل الشيخ أو مع نادي الهلال أو مع اللاعب نفسه، وفي حالة رغبة الزمالك في التعاقد مع أي لاعب فسوف نتواصل اولاً مع النادي احتراماً للعلاقات المحترمة بين الزمالك و جميع الاندية بشكل عام و نادي الهلال السعودي بشكل خاص والذي نكن له كل تقدير واحترام.

يذكر أنه انتشرت في الآونة الأخيرة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك و إدارة الهلال السعودي بشأن تعاقد الأبيض مع خربين