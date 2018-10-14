بالصور.. خطأ عامل يتسبب في انفجار طائرتي ” إف 16 ” خلال استعدادهما لمهمة

بروكسل(صدى):

شهدت قاعدة فلورينز العسكرية البلجيكية كارثة، حين تسببت سلسلة أخطاء في هدر ملايين الدولارات؛ إثر انفجار مقاتلة من طراز ” إف 16 ” واحتراق أخرى؛ حينما كانتا تقفان على مدرج الطيران يوم الخميس الماضي، تستعدان لمهمة تدريبية.

وأوضحت صحيفة ” الديلي ميرور ” ، أن عامل كان يقوم بأعمال الصيانة لطائرة ثالثة، وفجأة ضغط بالخطأ على أحد الأزرار من ” مدفع جاتلينج ” ، فخرجت طلقات مدفع أصابت الطائرتين؛ حيث ارتفعت الطائرة في الهواء من قوة الطلقات، وسقطت على الأخرى، وتسبب الوقود في اشتعال النيران في الطائرتين.

وفي السياق نفسه، نتج عن الحادث الذي وقع في قاعدة فلورينز الجوية، الواقعة على بُعد 60 ميلاً جنوب بروكسيل، الخميس، إصابة فنييْن اثنين يعملان على متن طائرات تابعة للقوات الجوية البلجيكية.