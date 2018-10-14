أكثر من 80 طالبة بالطائف تتنافس بتصفيات المرحلة الأولى لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن

بدرية المالكي(صدى):

تتنافس أكثر من ٨٠ طالبة في التصفيات الأولية للمسابقة المحلية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لحفظ القران الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره على مستوى مكاتب التعليم بمحافظة الطائف, والتي انطلقت فعاليات تصفيات المرحلة الأولى اليوم الأحد تحت إشراف إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم.

تهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله ــ جل وعلا ــ حفظاً وفهمًا وأداءً وتدبرًا, وإذكاء روح المنافسة بينهم , وإبراز اهتمام المملكة العربية السعودية بكتاب الله الكريم والعناية بحفظه وتلاوته وتجويده وتفسيره, كما تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة.

شملت المسابقة على خمسة فروع جاء الفرع الأول منها بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير مفردات القرآن كله , أما الفرع الــثــانــــي فيأتي بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد, ويأتي الفرع الــثــالـــث بحفظ عشرين جزءًا متتالية مع التلاوة والتجويد, وأما الفرع الـــرابـــــع فياتي بحفظ عشرة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد , فيما جاء الفرع الخامس بحفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد.

وتختتم فعاليات هذا الأسبوع بترشيح متسابقة واحدة فقط في كل فرع من كل مكتب تعليمي, ترشح بعدها للتصفيات النهائية والتي ستعقد على مسرح إدارة التعليم (بنات ) يوم الإثنين الموافق ١٣ / ٢ / ١٤٤٠ على مستوى إدارة التعليم .