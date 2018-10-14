فلاتة: الانتهاء قريبا من محطة قطار الحرمين في جدة

نايف السالم(صدى):

أعلن محمد فلاتة مدير المرحلة الثانية في مشروع قطار الحرمين السريع عن قرب الإنتهاء من محطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة على أن يتم ضمها قبل استكمل المشروع قبيل انتهاء العام الجاري .

وتابع فلاتة أن هناك اجتماعات دورية مع هيئة الطيران المدني لتسريع وتيرة المشروع متوقعاً زيادة عدد رحلات القطار مطلع عام 2019، لتكون 6 رحلات من المحطات النهائية في المشروع في كل اتجاه، مرورا بالمحطات الوسطية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة