3 أطعمة تخلصك من الألم وتغنيك عن المسكنات

أماني الغامدي(صدى):

قالت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية ، إن الشعور بالألم يعد من المشاعر الملازمة للإنسان، على اختلاف أسبابه، فقد يكون السبب الصداع، أو مرض يسبب ألما، كالالتهابات المختلفة، والجروح، وآلام المفاصل العضلات والعظام، وغيرها، الأمر الذي يجعلنا نتناول الكثير من المسكنات، للتخلص من الشعور بالألم، إلا أنها قد تترك آثارا سلبية على الجسم، مع تناولها بكثرة.

وأشارت إلى أنه يمكننا التخلص من الآلام المختلفة، دون اللجوء للمسكنات الكيميائية، وذلك من خلال تناول بعض الأطعمة، التي تحتوي على مسكنات طبيعية، إلى جانب أنها لا تحمل أي آثار جانبية على الجسم .

ومن هذه الأطعمة :

الزنجبيل

واحد من الأعشاب التي لها مفعول السحر في تسكين مختلف آلام الجسم ، فإضافة الزنجبيل الطازج أو المجفف إلى النظام الغذائي بشكل منتظم ،

r سيساعد على منع وعلاج آلام العضلات والمفاصل، كما أنه يعمل على الحد من تورم وتصلب العظام.

القهوة

كشفت الدراسات أن الكافيين هو الخيار الأفضل للحد من الألم؛ بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إصابة في العضلات، الناجم عن ممارسة الرياضة بعنف.

سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على الحد من ألم المفاصل.