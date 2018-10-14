بالفيديو.. طفلان متسولان يجمعان الكثير من المال بالمملكة

سعيد العجل(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لطفل وطفلة من أبناء وافدين في المملكة وهما يحملان شنطة بها الكثير من المال اللذان جمعاه من التسول.

وعلق المواطن الذي وثق مقطع الفيديو، قائلا: ” شوفوا يا إخوان يعدون من شنطة مليانة فلوس قسما بالله شنطة مليانة فلوس ويقولك أنهم ضعفاء وما أدري ويش يا ولد يا ناس اتقوا الله في أنفسكم ” .

وواصل تعليقه، قائلا: ” هدول يرمونا بالرصاص ويشحتون من الشعب السعودي ويعطوها للعصابات ” .

ولاقى الفيديو تداولا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المختصة بالقضاء على التسول الذي يمتهنه بعض الوافدين وأبنائهم.