بالفيديو.. طفلان متسولان يجمعان الكثير من المال بالمملكة
وثق مواطن مقطع فيديو لطفل وطفلة من أبناء وافدين في المملكة وهما يحملان شنطة بها الكثير من المال اللذان جمعاه من التسول.
وعلق المواطن الذي وثق مقطع الفيديو، قائلا: ” شوفوا يا إخوان يعدون من شنطة مليانة فلوس قسما بالله شنطة مليانة فلوس ويقولك أنهم ضعفاء وما أدري ويش يا ولد يا ناس اتقوا الله في أنفسكم ” .
وواصل تعليقه، قائلا: ” هدول يرمونا بالرصاص ويشحتون من الشعب السعودي ويعطوها للعصابات ” .
ولاقى الفيديو تداولا واسعا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المختصة بالقضاء على التسول الذي يمتهنه بعض الوافدين وأبنائهم.
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