تأثير الجبن واللبن على مرضى السكري

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

اظهرت دراسة دولية جديدة أن منتجات الألبان من العوامل التي تؤدي إلى مرض السكري، و على الرغم من ذلك فإن دهون الألبان تساعد على تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.

هذا و تعتبر منتجات الألبان تستغرق وقتاَ طويلاَ للإمتصاص ، ويمكن لمريض السكري أكل الجبن، لكن عليه مراعاة أن تكون الكمية محدودة، مع اختيار الأنواع قليلة الدهون والملح.

وقد كشفت دراسة أمريكية أن أكل شريحتين من الجبن يومياً وزنهما 55 جراماً يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 12 بالمائة.