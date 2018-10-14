تأثير الجبن واللبن على مرضى السكري
اظهرت دراسة دولية جديدة أن منتجات الألبان من العوامل التي تؤدي إلى مرض السكري، و على الرغم من ذلك فإن دهون الألبان تساعد على تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.
هذا و تعتبر منتجات الألبان تستغرق وقتاَ طويلاَ للإمتصاص ، ويمكن لمريض السكري أكل الجبن، لكن عليه مراعاة أن تكون الكمية محدودة، مع اختيار الأنواع قليلة الدهون والملح.
وقد كشفت دراسة أمريكية أن أكل شريحتين من الجبن يومياً وزنهما 55 جراماً يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 12 بالمائة.
sombol55[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 19 دقيقة
حاسونا هؤلاء العلماء بدراساتهم الطبية ، حتى جابوا لنا الوهم وجانا السكًر ،لا عسل ولا بيض ولا جبن ولا عيش ابيض ولا رز و لا لبن ، شكل ما معانا الا خبز البر وخبز الدخن بس ، كان الله في العون