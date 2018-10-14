مجلس جمهور الهلال يوجه رسالة لمعتز هوساوي بعد إصابته

طلال الغامدي(صدى):

وجه مجلس جمهور الهلال، رسالة لمدافع المنتخب الوطني معتز هوساوي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًت؛ حيث حمل لافتة للاعب في استاد جامعة الملك سعود؛ ليرد عليه رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي.

وأوضح ” النفيعي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” كلنا خلف ممثلي الوطن وشكرًا مجلس جمهور الهلال. ”

وكانت جماهير المملكة قد ملأت مقاعد ملعب استاد جامعة الملك سعود في حضور بلغ 23401 مشجع، وتواجدت رابطة نادي الهلال من بين روابط الأندية لمساندة للأخضر في وديته الأولى أمام المنتخب البرازيلي استعداداً لكأس آسيا 2019.