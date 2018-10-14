أمين العاصمة المقدسة يطلق ” مبادرة مكة بلا مخلفات بناء “

حسين العلي(صدى):

أطلق أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد عبدالله القويحص مبادرة مكة .. بلا مخلفات بناء والتي تندرج تحت شعار كيف نكون قدوة ؟ الذي أطلقته إمارة منطقة مكة المكرمة ضمن ملتقى مكة الثقافي لهذا العام ويهدف من خلال هذه المبادرة إلى الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات في كافة أنحاء مكة المكرمة والمحافظات والقرى التابعة لها ورفع وإزالة مخلفات البناء المتناثرة في الأحياء من جراء بقايا المشاريع التنموية أو من مخلفات البناء لمساكن المواطنين .

وشدد معالي الأمين على تطبيق العقوبات والغرامات والجزاءات على كل مخالف سواء كان شركة أو مؤسسة أو مواطن ومقيم على حد سواء حسب لائحة الغرامات المعتمدة .

كما وجه معاليه البلديات الفرعية والإدارات المركزية على الاهتمام والعناية برفع مخلفات البناء الموجودة حالياً أولاً بأول وإلزام أصحاب العقار الراغبين في أعمال الترميم والبناء والاصلاح بتوفير حاويات لجمع مخلفات البناء وتطبيق الغرامات على غير الملتزمين .

وناشد معالي الأمين الأهالي والمواطنين والمقيمن على التعاون مع أمانة العاصمة المقدسة لانجاح هذه المبادرة للحفاظ على مدينتنا نظيفة خالية من المناظر المشوة للمظهر العام حيث أن كثير من مخلفات الأبنية خلال عملية الإنشاء ينتج عنها مواد غير مستخدمة تسبب أضرار على المجتمع والبيئة ، ودعا القويحص إلى المبادرة بالإبلاغ عن عناصر التلوث البصري، بما فيها مخلفات الهدم والبناء، عن طريق التطبيق الخاص بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات 940 .