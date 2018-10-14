الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بعسير تقدم خدماتها بمقر محافظة طريب
باشرت الأحوال المدنية المتنقلة اليوم ،تقديم خدماتها للرجال والنساء عبر وحدتين متنقلتين في مقر محافظة طريب التابعة لمنطقة عسير ولمدة أسبوعين ، ضمن مبادرة ” موجودين ” المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.
من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية ” محمد الجاسر ” أن الأحوال المدنية تهدف من خلال إطلاقها لمبادرتي ” موجودين ” و ” نأتي إليك ” ، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم عملائها من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم.
وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية ” الزواج، الطلاق ” وتعديل المهن .
وقد بدأت بتقديم خدماتها لسعادة محافظ محافظة طريب الأستاذ متعب بن ناصر وثم العديد من منسوبي المحافظة والمراجعين
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