الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بعسير تقدم خدماتها بمقر محافظة طريب

محمد السعران(صدى):

باشرت الأحوال المدنية المتنقلة اليوم ،تقديم خدماتها للرجال والنساء عبر وحدتين متنقلتين في مقر محافظة طريب التابعة لمنطقة عسير ولمدة أسبوعين ، ضمن مبادرة ” موجودين ” المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية ” محمد الجاسر ” أن الأحوال المدنية تهدف من خلال إطلاقها لمبادرتي ” موجودين ” و ” نأتي إليك ” ، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم عملائها من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية ” الزواج، الطلاق ” وتعديل المهن .

وقد بدأت بتقديم خدماتها لسعادة محافظ محافظة طريب الأستاذ متعب بن ناصر وثم العديد من منسوبي المحافظة والمراجعين