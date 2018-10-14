مفاجأة حميد الشاعري لـ ” الهضبة ” في عيد ميلاده
في طريقة فنية ناعمة قام ” الكابو ” حميد الشاعرى بتهنئة ” الهضبة ” عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده من خلال إعادة توزيع أغنية ” بحبك أنا ” التى قام بكتابتها تركي آل شيخ، ومن ألحان عمرو مصطفى.
وكتب الشاعرى على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ” تهنئة للهضبة صديق عمره وشريك نجاحه بمناسبة عيد ميلاده ” ، ونشر معها التوزيع الجديد للأغنية برؤيته الخاصة .
جدير بالذكر أن الشاعرى تربطه علاقة صداقة قوية بالهضبة منذ زمن طويل، وتعاونا معًا فى العديد من الأغنيات التى حققت نجاحات كبيرة وحصلا من خلالها على جوائز عالمية فى المزيكا.
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