مفاجأة حميد الشاعري لـ ” الهضبة ” في عيد ميلاده

أماني الغامدي(صدى):

في طريقة فنية ناعمة قام ” الكابو ” حميد الشاعرى بتهنئة ” الهضبة ” عمرو دياب بمناسبة عيد ميلاده من خلال إعادة توزيع أغنية ” بحبك أنا ” التى قام بكتابتها تركي آل شيخ، ومن ألحان عمرو مصطفى.

وكتب الشاعرى على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ” تهنئة للهضبة صديق عمره وشريك نجاحه بمناسبة عيد ميلاده ” ، ونشر معها التوزيع الجديد للأغنية برؤيته الخاصة .

جدير بالذكر أن الشاعرى تربطه علاقة صداقة قوية بالهضبة منذ زمن طويل، وتعاونا معًا فى العديد من الأغنيات التى حققت نجاحات كبيرة وحصلا من خلالها على جوائز عالمية فى المزيكا.