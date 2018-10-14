فريق عمل الشراكات الاستراتيجية يعقد إجتماعه الأول برئاسة مساعد مدير عام السجون

سعيد العجل(صدى):

عقد بمقر المديرية العامة للسجون هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٢/٥ هـ اجتماعاً برئاسة مساعد مدير عام السجون للتأهيل والاصلاح العميد / مبارك بن محيا السليس وعضوية كافة مديري المشاريع المكلفين بإدارة مذكرات التفاهم ، التي وقعتها المديرية العامة للسجون مؤخراً مع عدة وزارات وهيئات حكومية وشبه حكومية بهدف بناء وتطوير شراكات استراتيجية مشتركة.

من جانبه فقد أوضح العميد السليس أن هذه الشراكات الاستراتيجية المشتركة تهدف إلى ترسيخ مفهوم السجن كمؤسسة إصلاحية ، بما يضمن تحقيق الفلسفة الجديدة للمهام التأهيلية والتربوية للسجون والإصلاحيات ، لتمكينها من إعادة تأهيل نزلائها ونزيلاتها على النحو المطلوب، وذلك من خلال تعزيز جوانب التعاون بين المديرية العامة للسجون وكافة الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، بما يكفل تطوير الأداء بمشيئة الله تعالى .

كما أوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون عضو الفريق العميد الدكتور / أيوب بن حجاب بن نحيت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعتبر بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى الجهود العملية المتعددة المستحدثة للمديرية العامة للسجون، التي نسعى جميعاً من خلالها إلى تحويل فلسفة وأهداف ووظائف العقوبة إلى واقع تنفيذي يواكب تطلعات المسؤولين توافقا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ بإذن الله تعالى .

كما أوضح الدكتور بن نحيت أنه تم خلال هذا الاجتماع رسم خطة عمل الفريق، وتوزيع المهام والأدوار بين أعضائه ، بما من شأنه تسهيل تنفيذ هذه المهام بكفاءة وفعالية عالية، كما استعرض المجتمعون كافة الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ المهام، التي من شأنها وضع مذكرات التفاهم موضع التنفيذ.