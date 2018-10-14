بالفيديو.. الدموع تغالب ليلى علوي تأثرا بوفاة شقيقة أنغام

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة المصرية ليلي علوي على خبر وفاة الفنانة المصرية ” غنوة ” شقيقة الفنانة أنغام.

وقالت ” علوي ” أنها علمت بالخبر وهي بطريقها للمهرجان، مضيفة: ” لولا ارتباطي بحضور المهرجان، لكنت بجوار أنغام لمساندتها ” .

وغالبت الدموع ليلي علوي تأثرًا بموت ” غنوة ” ، لتتوقف عن الكلام برهة وتعود قائلة: ” حاجة بجد صعبة أوي ” .

جاء ذلك خلال مقابلة على قناة (dmc) لها على هامش تكريمها في حفل توزيع جوائز السينما العربية (ACA) للأفضل في سينما 2017.

وكانت الفنانة المصرية غنوة محمد علي سليمان شقيقة المطربة الشهيرة أنغام، قد لاقت مصرعها في حادث سير