إسبانيا تسعى إلى التأهل لنهائيات كأس أوروبا بـ ” إشبيلية “

ماجد محمد(صدى):

تأمل إسبانيا لحسم التأهل إلى نهائيات كأس أوروبا 2020؛ خلال استضافة إنجلترا على ملعب ” بينيتو فيامارين ” في إشبيلية غدًا الإثنين، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

حيث تتطلع إسبانيا لتجديد الفوز على إنجلترا التي هزمتها ” 2-1 ” على ملعب ” ويمبلي ” في لندن في سبتمبر الماضي، لكي يضمن المنتخب الإسباني مقعده مبكرًا في النهائيات القارية.

تجدر الإشارة إلى إن إسبانيا سحقت كرواتيا وصيفة كأس العالم الأخيرة، بسداسية نظيفة أيضًا ضمن هذه التصفيات.

يُذكر أن ملعب إشبيلية هو الملعب الذي خاض عليه المنتخب الإسباني أول مباراة منذ 1995، والذي فاز فيه المنتخب الإسباني 12 من أصل 13 مباراة أقيمت عليه.