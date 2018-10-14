هل يشترط وجود تأمين طبي لتجديد الإقامة؟.. ” الجوازات ” توضح

نايف السالم(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على ” تويتر ” ، مع استفسار مقيم حول تجديد إقامة والده واخته وهل يشترط وجود تأمين طبي لهما للتجديد أم لا؟.

وأكدت ” الجوازات ” ردًا على المقيم، أنه يلزم وجود تأمين طبي حتى يتم تجديد الإقامة، قائله “أهلاً بك، يلزم وجود تأمين طبي لتتمكن من إتمام التجديد . سعدنا بتواصلك “.

وكان مقيم وجه استفسارًا إلى الجوازات، قائلًا ” السلام عليكم عندي استفسار لو سمحت انا مقيم والدي على كفالتي واختي على كفالة والدي وارغب بتجديد إقامة والدي واختي هل يتوجب وجود تامين طبي لهما للتجديد أو هل يمكن التجديد بدون التأمين “.