بالفيديو.. ​فولكس فاجن تكشف عن أقوى وأسرع نسخ آرتيون

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

لم توفر فولكس فاجن بعد لموديلات آرتيون المحرك V6 ولكن فرع الشركة في استراليا كان قادراً على جعل السيارة أكثر أناقة واثارة من الموديل الحالي مع استمرار الاحتفاظ بالمحرك رباعي الاسطوانات ،والنسخة التي تم طرحها تعتمد على أعلى اصدارات ارتيون R-Line مع محرك TSI سعة 2 لتر بقوة 276 حصان وهذه النسخة التي قدمت في استراليا نسخة فريدة من نوعها مخصصة للسباقات فقط خاصة سباقات تايم أتاك في سيدني باستراليا.

وبجانب حصول السيارة على باقة لونية خارجية متعددة من سيمون موراي ، فالسيارة التي حملت اسم ART3on حصلت على محرك محدث بقوة 483 حصان بزيادة 207 حصان عن المحرك الأصلي كما ارتفع عزم الدوران من 350 الي 600 نيوتن متر مع نقل القوة الي نظام دفع رباعي 4Motion باستخدام ناقل حركة DSG.

وقد تم اختبار السيارة على حلبة لودينهام رايس واي في سيدني ونجحت في التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.9 ثانية وهو تحسن هائل عن النسخة القياسية التي تتسارع في 5.6 ثانية فيما لم يتم اعلان السرعة القصوى للسيارة ولكنها ستفوق بالتأكيد سرعة 250 كم في الساعة الاصلية .

وزودت السيارة بتعديلات أخرى عديدة تشمل شاحن توربيني Stage 3 من راسينج لاين التي توفر مداخل تهوية للسيارة وتطوير للمبرد كذلك مع تطوير مضخة الوقود ونظام العادم بالاضافة الي استخدام تعليق Bilstein Clubsport ومكابح أكبر APR واطارات بيريللي P-Zero Trofeo مع مقاعد داخلية سباقية وقفص حماية.