الحمدان: رهان آل الشيخ لن يخسر.. وابني جاهز للدفاع عن الشباب

نواف السالم(صدى):

قدّم تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، دفعة معنوية كبيرة لعبد الله عبد الرحمن حمدان، لاعب الشباب؛ حيث من الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، مدرب الأخضر، الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” : ” عبد الله الحمدان نجم، وموهبة أراهن عليها إن شاء الله للكرة السعودية، ليت بيتزي يعطيه فرصة في المنتخب، محيسن الجمعان شارك مع المنتخب وهو بسن 16 سنة على ما أعتقد. ”

ومن جانبه، أوضح والد اللاعب الشاب، عبد الرحمن الحمدان، أن ابنه عبد الله، سيكون جاهزًا للدفاع عن شعار ” الليث الأبيض “، بداية من المواجهة المنتظرة للفريق أمام الهلال، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان، حال تلقى الضوء الأخضر من المدرب الروماني سوموديكا.

وأضاف: ” إنه ينتظر الفرصة فقط لإثبات نفسه، كسب الرهان، وأنه على قدر ثقة الجميع في ظل جاهزيته اللياقية، الفنية، والنفسية، على الرغم من تحويله أخيرا للعب في فئة الشباب في النادي ” ، متابعًا: ” عبد الله طبق الاحتراف بمعناه الكامل من خلال تجربة إعارته لنادي سبورتينج خيخون الإسباني، ليحظى بإشادة المسؤولين هناك. ”

وتابع: ” اكتسب الفوائد المطلوبة من التجربة على الصعد كافة، ما سيسهم في مساعدته خلال مشواره الرياضي “، مستطردًا: ” رهان آل الشيخ عليه لن يخسر، وسيظل مصدر فخر واعتزاز له، إنها ثقة عظيمة من هرم الرياضة في السعودية، خاصة أنه تبناه واختاره من ضمن المبتعثين إلى الدوري الإسباني، وبالتالي فإنه يعمل للمستقبل من خلال التزامه ووفقا للتدرج المطلوب مع اكتساب مزيد من الخبرات حتى يضحى مؤهلا لقيادة هجوم الأخضر، متى ما طلب منه ذلك. “