الأردن تحبط تهريب 50 ألف حبة مخدرة في طريقها للمملكة

عادل الحربي(صدى):

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالأردن، من إحباط محاولة تهريب 50 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها إلى المملكة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مصدر أمني أردني، أنه تم ضبط 100 ألف حبة مخدرة مخبأة بمنطقة صحراوية، كما تم القبض على 10 من المروجين والمتعاطين لهذه المادة.

وأضاف أنه بالمتابعة والتحريات، تم التوصل إلى أحد الأشخاص يقوم بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة تمهيدًا لتهريبها عبر مركبة شحن، وتم تحديد المركبة وإلقاء القبض عليه، وبتفتيشها عثر بداخلها على 50 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أُخفيت بطريقة مُحكمة بعد حشوها داخل قطعة خشبية.

وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أنه في البادية الشمالية وردت معلومات حول قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في أودية صحراوية في منطقة الرويشد، وجرى تمشيط المنطقة والعثور على كيس كبير مخبأ بين الصخور بداخله 100 ألف حبة مخدرة وما زال التحقيق والبحث جاريين عن المتورطين في القضية.

كما تم ضبط كميات من أشتال نبات الماريجوانا المخدرة بعد دهم موقعين في الشونة الجنوبية والبحث جارٍ عن المتورط في زراعتها، وتم دهم منزل أحد المروجين في العاصمة والقبض عليه وبحوزته 2400 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة ونصف كف من مادة الحشيش المخدر وكميات أخرى من المواد المخدرة المجهزة والمعدة للبيع.

ولفت إلى أنه تم القبض على سبعة من حائزي ومتعاطي المواد المخدرة ضمن مناطق مختلفة من العاصمة بعد دهم أماكن وجودهم وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد المخدرة، كما تم القبض على أحد المروجين بعد معلومات حول تورطه في بيع كميات من المواد المخدرة حيث جرى دهم منزله وبتفتيشه تم ضبط بندقية صيد وسلاح ناري أوتوماتيكي وكمية من الذخيرة.