7 حيل غذائية تخلصك من وزنك دون ريجيم

أماني الغامدي(صدى):

إن التخلص من الوزن الزائد دون اتباع أي أنظمة غذائية صارمة من الأمور التي تتمنى كل امرأة تحقيقها، لكن قد يبدو الأمر صعبا.

ولكن تؤكد الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية العلاجية، أن الأمر ليس مستحيلا، ويمكن بالفعل تحقيق ذلك من خلال اتباع النصائح التالية :

– تناولي وجبة الإفطار دائما خلال ساعة واحدة بعد الاستيقاظ، حتى يبدأ جسمك حرق الدهون مبكرا، ويستمر في الحرق.

– لا تجعلي أكثر من خمس ساعات تمر دون أن تتناولي وجبة رئيسية أو وجبة خفيفة، سواء كنتي جائعة أم لا، حتى يستمر جسمك في حرق الدهون، فتناولك للطعام سر استمرار حرق الجسم للسعرات الحرارية.

– لابد أن تشمل كل وجبة سواء رئيسية أو وجبة خفيفة على بعض البروتين، الذي يمنحك الشعور بالشبع، ويزيد من معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية.

– تناولي المزيد من الفاكهة والخضراوات، لتمنحك الشعور بالامتلاء دون زيادة في الوزن، لما تحتويه من ألياف، مع تقليل تناولك الخبز والمكرونة والحبوب، والنشويات، التي تزيد وزنك.

– تناول وجبة خفيفة دائما، على أن تكون خالية من أي دهون أو سكريات.

– شرب الكثير من السوائل كل يوم، على أن يكون الكمية الأكبر من الماء.

– تناولي وجبة خفيفة قبل 30 دقيقة من ممارسة الرياضة، فذلك يزيد من معدلات حرق جسمك للسعرات الحرارية.