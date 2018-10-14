” الجوازات ” توضح كيفية إصدار تأشيرة الخروج للوافدين في فترة التجربة

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، صباح اليوم الأحد، عن كيفية إصدار تأشيرة الخروج النهائي لوافد ليس له إقامة ، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المغردين، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” .

وجاء الإستفسار من مغرد قائلاَ : السلام عليكم. كيف عمل خروج نهائي للوافد في فترة التجربة ولَم تستخرج له إقامة؟ وردت الجوازات كما يلي : عليكم السلام أخي الكريم , في هذه الحاله يرجى مراجعه الجوازات لإصدار التاشيرة الخروج النهائي من قِبل الموظف مع احضار أصل جوازه نسعد بتواصلك.