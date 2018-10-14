آخر التطورات في قضية الخليجيين المتهمين بالزواج من قاصرات بالهند
قررت السلطات الهندية إطلاق سراح 5 عمانيين متهمين بالزواج من فتيات قاصرات بعد احتجازهم لأكثر من سنة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الخمسة سيعودون إلى بلادهم قريبًا بعد أن تم إطلاق سراحهم من قبل المحكمة في مدينة حيدر أباد الجمعة، موضحة أن البعثة الدبلوماسية العمانية في الهند لعبت دورًا في تحريرهم.
ومن جانبه، أوضح السفير العماني في الهند، أنه تمت تبرئة المواطنين الخمسة من قبل المحكمة، وستستغرق الإجراءات لعودتهم إلى بلادهم 3 إلى 4 أسابيع من أجل استعادة جوازات سفرهم واستخراج تأشيرات خروج لهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56002 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يعين ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4668 ] نشر منذ 51 دقيقة
درس لكم وعبره لغيركم بالابتعاد عن الزواجات المشبوهه-الله يستر على الجميع ويكفيهم الشرور-
ابو وليد[ عدد التعليقات: 770 ] نشر منذ 19 دقيقة
تخيل انهم سعوديون — والله ان تصبح جريمه يتكلم عنها العالم كله ويتسابق الدول والصحافه ووكالات الانباء وعلى رأسهم الخنزيره طبعا للتنديد بهذه الجريمه النكراء البشعه التي ستدمر الانسانيه جمعاء