إقامة المنتدى السنوي التاسع للأبحاث الطبية

سعيد العجل(صدى):

يعتزم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بالشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني اقامة المنتدى السنوي التاسع للأبحاث الطبية تحت شعار ” تحقيق الرؤية الوطنية من خلال الأبحاث الطبية ” خلال الفترة من 18 – 20 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 – 28 نوفمبر 2018م وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.

ويعد هذا المنتدى العلمي المتميز على المستوى الدولي فرصة لخبراء البحث والمختصين والمهتمين للمشاركة فيه، حيث يتم خلاله تبادل الخبرات البحثية والنتائج العلمية وآخر المستجدات على الصعيد البحثي. وقد تميز هذا المنتدى في دوراته السابقة بمشاركة من صانعي القرار وذوي المعرفة محلياً ودولياً في جلسات حوار متخصصة حظيت باهتمام واسع في الأوساط البحثية والعلمية محلياً ودولياً.

ومن المقرر أن يسلط الضوء هذا العام على التحديات والفرص وتقديم حلول وسياسات جديدة للمضي قدماً في جعل الأبحاث الطبية أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث سيتخلل المنتدى عقد عدد من الجلسات العلمية تركز على الموضوعات الاستراتيجية ذات الأهمية القصوى وطرحها للنقاش من قبل المختصين، وسيتم التركيز في الجلسات الحوارية على “ أثر البحث والتطوير الطبي والابتكار على الاقتصاد ” و ” تأثير البحث والتطوير الطبي والابتكار على الصحة ” و ” البحث والتطوير الطبي والابتكار ” و “الاستفادة من البنية التحتية للأبحاث الوطنية”

ويمكن التسجيل عبر موقع المنتدى: forum.kaimrc.med.sa