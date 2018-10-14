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تعرف على مواصفات وأسعار أقوى هاتفين أندرويد في 2018

تعرف على مواصفات وأسعار أقوى هاتفين أندرويد في 2018
وكالات(صدى):

أكدت شركة ” هواوي ” أن الإعلان الرسمي عن هاتفيها الرائدين الجديدين في مؤتمر عالمي سيكون بعد غد الموافق 16 أكتوبر .

ومن المتوقع أن يكون ” هواوي ميت 20 ” و ” هواوي ميت 20 برو ” أقوى هاتفين أندرويد خلال 2018 ، ولن يقل سعر الهاتف الثاني عن 1150 دولاراً أمريكياً، فيما سيبدأ سعر هاتف هواوي ميت 20 من 924 دولاراً أمريكياً .

وأفادت تقارير صحفية نشرها موقع ” جي إس إم آرينا ” التقني المتخصّص، أن تصميم هواوي ميت 20 برو سيكون مزيجاً من تصاميم “سامسونج جلاكسي إس 9 “، و” آيفون إكس ” .

وأكدت أن أبرز ما سيميز الهاتفين هو دعمهما بـ 3 كاميرات خلفية دفعة واحدة، بجانب الفلاش، ، فيما سيتم دعم الهاتفين أيضا بكاميرتين أماميتين ؛ كما تم نقل مستشعر البصمة في الهاتفين إلى أسفل الشاشة الأمامية .

تشمل المواصفات الأخرى لهاتف هواوي ميت 20 برو، بأنه سيكون بشاشة 6.39 بوصة وبدقة 3120 × 1440 بيكسل، إضافة إلى وجود معالج ” كيرين 980 ” وذاكرة وصل عشوائي ” رام ” بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلين ما بين 128 أو 256 أو 512 جيجابايت .


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