كارلوس عن ” الأخضر ” : سيصبح من أفضل منتخبات العالم

ماجد محمد(صدى):

أشاد لاعب منتخب البرازيل السابق روبرتو كارلوس، بمستوى أداء ” الأخضر ” الممتاز تحت قيادة خوان بيتزي خاصة خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن يصبح من أفضل المنتخبات في العالم.

وأكد ” كارلوس ” وفقًا لـ ” العربية ” ، انه تابع مباراة السعودية والبرازيل، قائلًا ” تابعت مباراة البرازيل والسعودية، والتي انتهت بفوز السامبا، بهدفين دون رد، أعتقد أن اللجوء لمدرب أجنبي بعقلية كروية جيدة، أمر مهم للأخضر “.

وأوضح أن المدرب بيتزي لديه الخبرة الكافية كلاعب سابق لتقديم المطلوب في عمله التدريبي، كما أنه يمتلك القدرة على تحسين تكتيك الأخضر.

وقال: ” أتوقع أن يصبح المنتخب السعودي، خلال بضع سنوات، من أفضل منتخبات العالم، كل شيء يتعلق بالمدرب، ومدى جودته الفنية وقدرته على نقل أفكاره للاعبين، وهو يمتلك نظامًا تكتيكيًّا جيدًا “.