بالفيديو.. ضجة على يوتيوب بعد بث مشاهد حقيقية حول سفينة نوح

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أثار فيديو ضجة كبيرة على الإنترنت محققاً أكثر من 100 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال شهر واحد تقريبا، بعد بث مشاهد وهياكل إعتبرها أحد المؤرخين دليل قوي على حدوث طوفان سفينة نوح المذكور في جميع الكتب السماوية .

وأثارت التعليقات الجدل حول ما إذا كانت أطلال الجزيرة المذكورة في الفيديو تثبت حقيقة قصة نوح بالنظر إلى الجدران التي كانت تحميها وتعتبر من صنع ” حضارة ما قبل الطوفان .

وتشير القناة، إلى أن جزيرة ” أرواد ” في البحر الأبيض المتوسط، هي الجزيرة الوحيدة المأهولة قبالة سواحل سوريا والتي كانت محمية من جميع الجوانب مع كتل حجرية ضخمة ما يزال بعضها سليم حتى يومنا هذا ، ويعتقد بأنها من أعمال العمارة الرومانية، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كانت قد بنيت خوفا من البحر أم من الغزاة الأجانب.

ويؤكد المؤرخ أن الهياكل القديمة تؤكد وجود مجتمع انتهى إلى الأبد بعد الفيضان الكارثي، وهو ما يثبت الدقة التاريخية لقصة سفينة نوح.