بالصور.. انطلاق عدد من سيارات فورد موستانج المعدلة بمعرض SEMA

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يستغل مصنعو السيارات معرض SEMA الدولي الخاص بالسيارات المعدلة الذي يقام في لاس فيجاس كل عام لعرض ما يوفرونه من باقات تعديل مختلفة لسياراتهم أو يتعاونون مع شركات تعديل لتقديم اضافات جديدة لسياراتهم وهو أمر تقوم به فورد هذا العام من خلال 5 موديلات خاصة من موستانج مقرر عرضها في المعرض الكبيرة وهي نسخ معدلة من قبل 5 شركات مختلفة وتحمل أسماء : TJIN Edition, CGS Motorsports, CJ Pony Parts, Galpin Auto Sports وBojix Design.

وكل النسخ الخمسة تعتمد على موديل فورد موستانج كوبيه 2018 بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات فيما تعتمد 4 نسخ على اصدار GT بمحرك V8 سعة 5 لتر بينما تعتمد نسخة TJIN Edition على نسخة معدلة من المحرك 2.3 لتر ايكوبوست.

والبداية مع نسخة Bojix Design Mustang GT والتي زودت بشاحن فائق Procharger Stage 2 ومخارج عادم خاصة مع كاتم صوت بورلا وممتصات صدمات من فورد بيرفورمانس وعمود اتزان ومكابح بريمبو كما زودت في الداخل بمقاعد رياضية ريكارو CR بفرش جلدي أسود وتطريز أسود وبدون مقاعد خلفية مع اضافة نظام صوتي كيكر بشاشة 10 بوصة مع تغيير لشكل الصادم الامامي واضافة مشتت وغطاء محرك جديد ومشتت أمامي APR من ألياف الكربون .

اما نسخة CGS Motorsports فتأتي بمحرك 5 لتر بشاحن فائق من فورد بيرفورمانس أو روش مع نظام عادم من فورد بيرفورمانس بمخارج من ألياف الكربون ومكابح بريمبو وفتحات تهوية في غطاء المحرك مع اسبويلر خلفي مع مخطط لوني خارجي Axalta من Andy Meeh من Flying Iron Designs مع اضافة فرش جلدي نابا واضاءة ليد ديناميكس ديودي.

وبالنسبة لنسخة CJ Pony Parts فتأتي بمحرك 5 لتر بشاحن فائق من فورد بيرفورمانس أو روش وهي مخصصة للسباقات والدريفت بقوة 700 حصان مع نظام عادم خاص بمخارج من ألياف الكربون مع تقليل ارتفاع نوابض التعليق وتطوير للتعليق الخلفي المستقل UPR مع مكابح يد هيدروليكية Sikky من أجل ممارسة الدريفت.

كما حصلت السيارة في الخارج على باقة تعديل Anderson Composites التي تزيد عرض السيارة وتشمل غطاء محرك وغطاء حقيبة خلفية ومشتت أمامي روش وطلاء رمادي شادو من GCR Collision ومقاعد ريكارو داخلية وقفص حماية من Watson Racing وعجلات ذهبية ساتان HRE FF04.

كما قدمت الشركة الموديل الرابع Galpin Auto Sports Widebody Road Racing Mustang GT والذي يتميز بباقة من تجهيزات فورد بيرفورمانس مثل الشاحن الفائق ونظام العادم وناقل الحركة المطور والمكابح من فورد بيرفورمانس شيلبي GT350R . كما تحمل السيارة لون خاص مع لمسات خاصة على المقاعد الداخلية تتماشي مع اللون الخارجي.

وأخيرا يأتي الموديل الخامس باسم TJIN Edition EcoBoost Mustang وهو موديل يمزج بين الأداء والتصميم مع نظام عادم فورد بيرفورمانس وشاحن توربيني من بورج وارنر وناقل حركة من فورد بيرفورمانس وتوفير مزيد من الصلابة للسيارة مع تعليق قابل للتعديل من Air Lift 3H ومكابح أمامية أكبر من Baer Grizzlie كما زودت بباقة جسم خارجية RTR تشمل مصابيح ضباب صفراء وجسم مطلي من قبل LTMotorwerks ولون قرمزي الكتريك من PPG في الداخل ومقاعد ريكارو سبورتستر CS بفرش جلدي أسود كاتزكين ونفس الفرش للمقاعد الخلفية ونظام صوتي كيكر .