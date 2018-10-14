” يوتيوب ” تشن هجوما حادا على صناع المحتوى المكرر

وكالات(صدى):

شنت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب عبر مشاركة على منتدى المساعدة الرسمي للشركة هجوما حادا على صناع المحتوى المكرر، مشيرة إلى أنها ضاعفت جهودها للحد من الانتهاكات في برنامج شركاء يوتيوب YPP، وبشكل خاص المحتوى المكرر.

ولفتت إلى أن نشر مثل هذا النوع من المحتوى يعتبر خرقًا لسياسة النشر ضمن المنصة، وينبغي على صناع المحتوى الشركاء الحذر من المحتوى المكرر أو تحميل محتوى شخص آخر ضمن قناتهم لأن يوتيوب قد تلغي امتيازات الشراكة.

وأوضحت أن هذه التغييرات هي محاولة لحماية صناع المحتوى من الانتهاكات مثل القرصنة، وقدمت يوتيوب شرحًا حول نوعية المحتوى الموجود ضمن مقاطع الفيديو التي تخرق معاييرها الجديدة، بما في ذلك الفيديوهات التي يبدو أنه قد تم إنشاؤها تلقائيًا، والتي تم سحبها من مصادر تابعة لجهة خارجية بدون إضافة صانع المحتوى لأي محتوى أو سرد.

ومن أجل تجنب الدخول في مسألة المحتوى المكرر عند استخدام محتوى تابع لجهة خارجية، فإنه يجب على الشركاء “إضافة قيمة” إلى مقطع الفيديو مثل تعليقات هامة أو نقد بناء أو قيمة تعليمية مضافة، وتحاول المنصة من خلال ذلك التحكم بشكل فعال بجودة المحتوى.